Landwirtschaftsmesse Das ist die Green Live in Kalkar

Sie ist eine Agrarfachmesse, aber eine, in der auch Laien gern gesehen sind. Unter anderem, weil es für die Branche wichtig ist, ihre Inhalte verständlich zu präsentieren, denn in der Gesellschaft sind Themen, mit denen sich die Landwirtschaft beschäftigen muss, deutlich zu wenig repräsentiert, bemängeln viele Berufsvertreter. Mehr als Halbwissen hat wohl kaum jemand, der nicht selbst von einem Hof kommt. Aufklären und für mehr Verständnis sorgen ist deshalb eines der Ziele, das die Messe Green Live in Kalkar seit Jahren verfolgt. Noch bis einschließlich Mittwoch (6. Dezember 2023) können sich in den Hallen des Wunderlands Interessierte wieder ein qualifiziertes Bild machen.