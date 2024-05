Nach Abschied von Timon Drei neue Erdmännchen für den Klever Tiergarten

Lange war es ruhig um die Erdmännchen im Tiergarten Kleve. Nachwuchs blieb aus, sodass die Besucher die letzten Jahre nur zwei Erdmännchen erleben konnten. „Zwar hat unser Erdmännchenpaar Beyoncé und Timon gut harmoniert, aber offenbar eher auf freundschaftlicher Basis“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Erdmännchen leben in der Wildbahn immer in großen Familienverbänden zusammen, die aus einem Alphaweibchen und deren Nachkommen bestehen. In jeder Erdmännchengruppe gibt es eine strenge Aufgabenteilung: Während das Alphaweibchen als alleiniges Weibchen Nachwuchs zur Welt bringt, kümmern sich andere Gruppenmitglieder um die Jungtiere oder halten Ausschau nach Gefahren.“