Kleve : Häftling wegen Brandstiftung in Zelle verurteilt

Häftling wegen Brandstiftung in Zelle verurteilt

Kleve Die erste große Strafkammer des Klever Landgerichts sprach am Montag das Urteil: Drei Jahre Haft für 28-Jährigen.

Weil er im November 2018 seine Zelle in der JVA Kleve anzündete, ist ein 28-jähriger Mann aus Kleve am Montag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die erste große Strafkammer des Klever Landgerichts stellte schwere Brandstiftung und zwei gefährliche Körperverletzungen fest.

Die gefährlichen Körperverletzungen sind das Resultat des Feuers, das der Angeklagte am 26. November 2018 in seinem Haftraum 208 in der Klever JVA legte. Er kippte einen Schrank um und entzündete – wohl mithilfe eines Feuerzeuges – Textilien, die unter dem Möbelstück lagen.