Autoscheibe eingeschlagen : Feuer am Großen Markt war Brandstiftung

Kleve Drei Fahrzeuge gingen auf dem Großen Markt in Flammen auf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.

So ist festgestellt worden, dass das linke vordere Fenster des Fahrzeugs, das zuerst in Flammen stand, schon zerstört war, bevor es zum Brand kam. Denkbar ist also, dass die Täter einen Brandsatz durch die Scheibe des weißen VW Golf mit polnischem Kennzeichen geworfen haben. Zeugen hatten eine Unterhaltung von mehreren Männern und einer Frau in einer osteuropäischen Sprache, vermutlich polnisch, so