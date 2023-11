Sechsstelliger Bargeldbetrag erbeutet Drei Einbrüche in Reichswalde am Wochenende – sind Serientäter am Werke?

Am Samstag kam es demnach zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr am Mühsol zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Fenster eines Hauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie und entwendeten unter anderem einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag sowie eine hochwertige Frauenarmbanduhr. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.