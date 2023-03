Neue Saison startet Bekommt Kleve bald überdachte Draisinen?

Bei der Grenzland-Draisine ist man froh, die Corona-Zeit endlich hinter sich gelassen zu haben. „Wir haben nach einer für uns schwierigen Zeit wieder ein ausgeglichenes Ergebnis geschafft und können ein Plus verbuchen“, sagt Geschäftsführer Gerd Scholten. Waren die Kommunen Kleve, Kranenburg und Groesbeek als Anteilseigner während der Pandemie eingesprungen, konnte man nun also wieder profitabel arbeiten. „Für die Hilfe sind wir sehr dankbar. Als Privatunternehmen hätten wir es wohl nicht durch diese Zeit geschafft“, sagt Scholten. Rund 22.000 Fahrgäste waren es zuletzt, früher waren auch mal 5000 mehr. Der Blick soll nun nach vorne gehen, denn in der neuen Saison, die am 1. April startet, gibt es einiges zu feiern.