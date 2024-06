Bis zu 300.000 Besucher erwartet Dieser Klever ist bei „Rave the Planet“ in Berlin dabei

Wenn in Berlin jetzt am samstag, 17. August, die Techno-Parade „Rave the Planet“ 2024 wiederum 300.000 erwartete Besucher in die Hauptstadt ziehen wird und alle sich zum Motto „Love is stronger“ (Liebe ist stärker) nicht nur zum Fallenlassen in die Beats des Techno, sondern auch für die bunte Vielfalt des Miteinanders treffen, dann ist auch wieder der Klever Jan Holtfester mit von der Partie, zuständig für Partnerschaften und Sponsoring. Er gehört seit Jahren zum Organsiations-Team von „Rave the Planet“, das 2019 von Dr. Motte, dem Vater der Berliner Loveparade, und weiteren Enthusiasten gegründet wurde, die schon lange in der Techno-Szene aktiv sind. Rave the Planet zog auch im vorigen Jahr 200.000 Raver in die Straßen Berlins.