Dorfrock-Festival : Schottheide rockt bis tief in die Nacht

Kranenburg-Schottheide Die 17. Auflage des Open-Air-Events mit Namen Dorfrock erfüllte die Erwartungen. 1500 Gäste waren vor Ort. Die Band Massive Beat sorgte für mächtig Stimmung, den emotionalen Höhepunkt aber bescherte eine andere Gruppe.

Es war ein echter Gänsehautmoment am späten Abend. Die Band Straight28, die selbst maßgeblich an der Ausrichtung der 17. Auflage des Open-Air-Events Dorfrock Schottheide beteiligt war, legte in ganz besonderer Formation auf. Die 2011 gegründete Gruppe, die auf Coversongs internationaler Künstler wie Coldplay , Foo Fighters oder Queen setzt, hatte im vergangenen Jahr den Bassisten Stefan Koch verloren. Eine Tragödie. Er war viel zu früh verstorben. Es schien das Aus für die Band zu sein. Schließlich war man sich einig, ohne Stefan Koch nicht mehr auf der Bühne stehen zu wollen. Schon gar nicht vor großem Publikum.

Doch dann kam Tochter Juli. Sie wollte an Stelle ihres Vaters auftreten – eine Ehrung. Und so kam es tatsächlich. Es gab in Schottheide gleich frenetischen Applaus, die Tränen flossen. Auch musikalisch überzeugte die Band. „Das war ein wirklich total emotionaler Auftritt, solche Momente gehen sofort unter die Haut. Das kannst du dir kaum ausdenken“, sagt Thorsten Tönisen, Zweiter Vorsitzender des gastgebenden Bürgerschützenvereins (BSV) Schottheide. Am Samstagabend hatten sich knapp 1500 Besucher auf der Dorfwiese eingefunden, der Eintritt war frei.