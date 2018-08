Dorfrock in Schottheide: Lokale Bands im Fokus

Dorfrock: Volles Haus in Schottheide

One Trick Pony begeisterte in Schottheide. Foto: Manuel Funda Foto: Manuel Funda

Kranenburg-SCHOTTHEIDE Der gastgebende Bürgerschützenverein richtet das Großereignis seit 15 Jahren aus. Bei freiem Eintritt steht der Spaß an der Musik im Vordergrund. Vier lokale Band und ein Spontan-Auftritt heizten Aberhunderten von Fans ein.

Wenn es heißt „Dorfrock in Schottheide“, dann ist das ganze Dorf auf den Beinen. Am Samstag war es wieder soweit. Von Familien mit Kleinkindern bis hin zu Senioren war jeder dabei. „Unter den ehrenamtlichen Helfern sind Leute von acht bis 80 Jahre“, freuten sich Markus und Carolin Peters, beide Geschäftsführer des gastgebenden Bürgerschützenvereins Schottheide. Seit 15 Jahren gibt es die Veranstaltung „Dorfrock Schottheide/Alte Schule“.

Damals suchten die Mitglieder der heutigen Band „Straight 28“ – vorher „None 64 me“ – eine Location für ihr Sommerfest. Die Bürgerschützen stellten ihre Wiese zur Verfügung. Mit einem Bierwagen und rund 400 Besuchern nahm der Dorfrock seinen Anfang. Das Festival wuchs, es kamen immer mehr Zuhörer - in den letzten Jahren bis zu 2000 - und für viele Musikgruppen vor allem aus der Umgebung, auch Newcomer und Schülerbands, war und ist der „Dorfrock“ eine Plattform, ihr Können zu zeigen. Mittlerweile ist das Event ein Selbstläufer.

Die Schützen sorgen für die Organisation mit Aufbau, Getränkewagen und Theke, Pommesbude und „Poffertjes“, Öffentlichkeitsarbeit und Genehmigungen, und Manfred Derks von der Gruppe „Straight28“ für die Zusammenstellung der Musik. „Die Bands bewerben sich über Facebook, wir hatten schon bis zu 40 Bewerbungen. Insgesamt vier Gruppen treten auf“, erklärte er. Das sind sechs Stunden Live-Musik, die hier geboten werden – vorwiegend von lokalen Bands. Das Beste daran: Der Eintritt ist kostenlos. „Uns ist wichtig, dass die dörfliche Atmosphäre erhalten bleibt. Jung und Alt feiern hier gemeinsam“, so Derks. „Nicht der finanzielle Aspekt steht im Vordergrund, sondern einfach nur der Spaß für alle.“

Moderator war von Anfang an Rainer Büker aus Goch. „Die haben mir gesagt, mach Du das, Du kannst gut quatschen, geh mal auf die Bühne – und schon hatte ich den Job“, erzählte er schmunzelnd. „Aber das mache ich gerne.“ Neben den Bandankündigungen machte er auch mehrmals auf die Gefahren der Hitzewelle aufmerksam. „Leute, die Wiese ist trocken, werft Eure Kippen nicht auf den Boden, sondern nutzt die Aschenbecher. Wir wollen nicht die Wiese, sondern nur den Durst löschen.“

Schon kurz nach Beginn des Abends war der Platz gut gefüllt, die Leute standen an Stehtischen unter einem Fallschirm und Sonnenschirmen. Als erstes kündigte Büker das Duo „JuMa“ an, das spontan auftreten durfte: Sängerin Manu Franck und Gitarristin Julia „Juli“ Koch, beide aus Kranenburg. „Hier kann man einen wunderschönen Sommerabend mit Live-Musik genießen und Leute kennenlernen“, sagten die beiden. Das Quintett „Under Construction“ bot bekannte Songs wie „Männer“, „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Alles nur geklaut“. „Mitgrölen, mittanzen und Spaß haben“, forderte Sängerin Jacky Peters die Zuhörer auf und alle Besucher waren in Bewegung.