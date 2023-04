Feierliche Eröffnung Dorfhaus Hülm ist ein kleines Schmuckstück geworden

Vor einigen Jahren wurden die Gaststätten in Hülm für immer geschlossen. Deshalb gab es in dem kleinen Dorf an der Grenze keine geeigneten Versammlungs -und Veranstaltungsorte mehr. Die Arbeitsgruppe Dorfentwicklung machte sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Goch daraufhin Gedanken, wie dieses Problem zu lösen sei. Letztlich wurde der Umbau der Alten Schule als beste Möglichkeit gesehen, um das dörfliche Leben auch in Zukunft pflegen zu können. Vor sieben Jahren wurde der Trägerverein „Alte Schule Hülm“ gegründet, der das Ziel hatte, die ehemalige Grundschule als Treffpunkt für das Dorf zu erhalten.