Kranenburg : Zwei Tage Kirmes in Zyfflich

Zwei Tage Kirmes in Zyfflich

Die Dorfscheune in Zyfflich. Foto: Verhoeven

Kranenburg-Zyfflich Viele Attraktionen beim Dorffest. Am Montag ist der Schützenumzug.

Auch in diesem Jahr die Kirmes ganz im Zeichen der Schützen. Nach dem traditionellen Kirchgang am nächsten Sonntag, 2. Juni, der durch den Frauenchor „Harmonie“ aus Griethausen musikalisch untermalt wird, beginnt die Preisverteilung der Jungschützen und die Kinderkirmes in alter Jahrmarktkultur (15.30 Uhr).