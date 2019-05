Kranenburg : Dorffest in Nütterden mit großer Verlosung

Ewald Gertzen und Ortsvorsteher Paul-Heinz Böhmer präsentieren als Hauptpreis der Verlosung des Dorffestes ein E-Bike. Foto: Veranstalter

Kranenburg-Nütterden (RP) Das alljährliche Dorffest in Nütterden startet in diesem Jahr am kommenden Sonntag, 2. Juni, ab 12 Uhr wieder auf dem Platz zwischen Feuerwehrhaus und alter Schule am Beeckscher Weg.

Die in der Nütterdener Vereinskonferenz zusammengefassten 19 Vereine, Organisationen und Einrichtungen haben auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Ortsvorsteher Paul-Heinz Böhmer betont, dass das bunte Fest für Groß und Klein sich ausschließlich durch Aktionen und Aktivitäten der örtlichen Vereine und Einrichtungen auszeichnet.

Um 12 Uhr wird das Dorffest offiziell eröffnet. Ab 14 Uhr sorgt der „Cassamba Club“ mit Tommelmusik für musikalische Unterhaltung. Um 14.30 Uhr zeigt die St. Georg Grundschule eine Tanzvorführung und um 15 und 15.30 Uhr werden Kinder der beiden Familienzentren St. Barbara und Lebensquelle Gesangs- und Tanzeinlagen vorführen. Ab 16 Uhr wird der Musikzug der Allgemeinen Schützengesellschaft aufspielen.

Während des ganzen Tages stehen für die Kinder verschiedene Aktivitäten auf dem Programm: Spielstraße, Ponyreiten, Hüpfburg, Wasserspiele, Lasergewehrschießen, Kinderschminken und mehr. Daneben sorgen eine Cafeteria, Stände für Waffeln, Reibekuchen, Salate und Grillgut sowie ein Getränkewagen für das leibliche Wohl.