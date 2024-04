Neue Beraterin, renoviertes Büro Donum vitae bietet in Kleve Schwangerenberatung

Seit 1999 bietet der Verein donum vitae Unterer Niederrhein in Kleve Schwangerschaftsberatung an. Die Beratungsstelle hat ihren Sitz im Tönnissen-Center an der Albersallee. Seit einigen Wochen erstrahlt das Büro in neuem Glanz: Ein neuer Boden wurde verlegt, neue Gardinen wurden aufgehängt und einen frischen Anstrich hat das Büro ebenfalls. Der Beratungsraum wirkt hell und freundlich, man fühlt sich schnell wohl.