Vereine zwischen Kultur und Party Wie geht es weiter mit dem Karneval am Niederrhein?

Prinz Benedikt hatte in dieser Session dem Klever Kneipenkarneval neues Leben eingehaucht. „Viele schwärmen von der Zeit, als der Karneval in Kneipen gefeiert wurde. Es war mir ein Anliegen, diese Tradition ins Gedächtnis zu rufen – und das haben wir geschafft“, sagte Kreusch. So gab es eine Alternative zum Feiern im großen Festzelt, zumal: „Unsere Besuche waren keine Stippvisiten, wir haben uns Zeit genommen und Programm geboten.“ Auch Brauer erinnerte daran, wie die Jecken an den Tresen feierten: „Früher gab es allein an der Strecke des Rosenmontagszugs 15 Kneipen.“ Für Kreusch geht es nun zuvorderst darum, Wandel zu gestalten, ihn zu steuern. „Partykultur lässt sich nicht vermeiden“, so „der Kreative“. Aber: Es müsse nicht sein, dass saufende Jugendliche das Geschehen prägen. „Immerhin geht es um ein hohes kulturelles Gut“, sagte Kreusch.