Reichswald in der Diskussion Plötzlich kein Zeitdruck mehr bei Nationalpark-Frage

Tatsächlich steht unter anderem im Kreis Höxter ein Bürgerbegehren an. So wollen Befürworter doch noch zu einem Nationalpark „in der Egge“ kommen. Wie sieht es in anderen Regionen aus? Zum Nationalpark Ebbegebirge schreibt die Zeitung „Welt“, dass es „keine konkreten Überlegungen“ vom Kreis Olpe gebe. Der Landrat beabsichtige nicht, einen Vorschlag für die Ausweisung eines Nationalparks in die politischen Gremien einzubringen. Im Märkischen Kreis sei die Lage kompliziert. Dort bestehe zwar Interesse an einem Findungsprozess, schreibt die „Welt“. Aber die kreisangehörige Gemeinde Herscheid habe dagegen gestimmt. Dort laufe nun ein Bürgerbegehren. Und für einen Nationalpark Hürtgenwald gibt es im Kreis Düren dem Bericht zufolge offenbar auch wenig Begeisterung. Das sei „bisher kein Thema“, sei dort zu hören.