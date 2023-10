Politik irritiert über Zahlen Diskussion um Kassenkredite in Bedburg-Hau

Heinz Seitz war aufgebracht. Unsere Redaktion hatte über aktuelle Zahlen vom statistischen Landesamt it.NRW berichtet, mit denen die finanzielle Lage der Kommunen beleuchtet wird, auch im Kreis Kleve. Und die weist für Bedburg-Hau Kassenkredite in Höhe von über einer halben Million Euro aus. Kassenkredite in Bedburg-Hau? Das war auch dem Grünen-Politiker neu, der die Frage gleich unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ zum Thema in der jüngsten Ratssitzung machte. Und die Verwaltung mit der Frage konfrontierte, wie man dieser „falschen Berichterstattung“ entgegnen wolle.