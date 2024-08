Diskussion um 65-Euro-Pizza „Du musst den Teig küssen, dann bist du ein guter Pizzabäcker“

Kreis Kleve · In Neapel soll es bald eine Pizza von Flavio Briatore für 65 Euro geben. Bäcker in der Region sind empört. Wir haben drei Pizzerien am Niederrhein gefragt: Was macht eigentlich eine gute Pizza aus – und was darf sie kosten?

09.08.2024 , 15:47 Uhr