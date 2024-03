„Gemetzel“ und „Kahlschlag“ Diskussion um drastische Baumfällungen in Kleve

Stefan Welberts von der SPD empfand den Anblick der umgehackten Bäume in Rindern als „Gemetzel“. Im Fachausschuss des Kreises hatte er Bilder von der Szenerie mitgebracht. Er wollte wissen, ob die Fällung in der Art wirklich rechtens sei. Im Naturschutzgebiet Nellewardgen in Rindern hat die Stadt Kleve dutzende Bäume gefällt. Am Tweestrom bietet sich ein Bild, das an einen Kahlschlag erinnert. Gleich mehrere Leser hatten sich verwundert an unsere Redaktion gewandt. Der Stadt zufolge war es erforderlich, alle Bäume zu fällen. Und auch vom Kreis hieß es auf Nachfrage von Stefan Welberts: Die Maßnahme sehe wild aus, sei aber mit der Försterei abgesprochen gewesen.