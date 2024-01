Diskussion bei der SPD Wofür Gesine Schwan in Kleve geworben hat

Rund 50 Bürger sowie Bürgermeister unterschiedlicher Parteien, darunter aus Emmerich, Kranenburg und Straelen, folgten der Einladung und diskutierten das vorgestellte Modell der Sozialdemokratin. Ziel solcher Kommunalen Entwicklungsbeiräte sei eine bessere Bürgerbeteiligung in den Kommunen und Städten. Das Modell wurde bereits in einigen Städten in der Praxis erprobt. Eine weitere Kommune der Zukunft soll Duisburg sein. „Solche Beiräte sind auch ein wichtiger Baustein gegen die Demokratieferne vieler Menschen und das allgemein abnehmende Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das politische System“, sagte Hejo Ecker, langjähriger SGK-Vorsitzender.