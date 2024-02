Diskussion über Kirchengemeinde Wie geht es weiter mit der Pfarrei St. Willibrord in Kleve?

Die Einladung richte sich ausdrücklich an die Gläubigen aller Gemeindeteile, zur Pfarrei gehören neben Kellen auch Bimmen, Keeken, Düffeward, Rindern, Griethausen und Warbeyen. Der Gesprächsabend beginnt am Montag, 19. Februar, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Kellen. Er steht unter dem Motto „Et es, wie et es – Aber es wird, was wir daraus machen“. Der Prozess wird begleitet von Experten der Fachstelle Pastorale Strategie des Bistums Münster. „Für die Unterstützung sind wir dankbar. Sie entlastet uns und ermöglicht es uns, selber mit auf den Weg zu gehen“, sagt Rosenberg.