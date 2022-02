Diskussion im Ausschuss : Streit um Klimaleitplan für Kleve

Kleve Obwohl er gar nicht auf der Tagesordnung stand, sorgte der sogenannte Klimaleitplan im Haupt- und Finanzschuss der Stadt Kleve für ordentlich Diskussionen.

In der Politik wird bekanntlich eine Liste diskutiert, die aussagt, wie und wann welche städtischen Gebäude in Kleve klimagerecht saniert und erneuert werden können – der Klimaleitplan.

Als es um die Begrünung des Dachs der Grundschule an den Linden gehen sollte, thematisierte der Technische Beigeordnete Jürgen Rauer auch den in der Diskussion stehenden Klimaleitplan. Bereits im Umweltausschuss hatte Rauer gesagt, dass man nicht die Ressourcen habe, solch umfassende Kostenpläne und Listen zu erstellen. Im Haupt- und Finanzausschuss zeigte er eine Präsentation über die städtischen Gebäude mit dem größten Energiebedarf. Zwischen Fraktionen und Verwaltung entspann sich dann eine Diskussion darüber, ob der Klimaleitplan nun kommen und wie er genau aussehen soll. Man einigte sich darauf, die Angelegenheit zu vertagen und dann in der Ratssitzung am kommenden Mittwoch, 16. Februar, erneut zu diskutieren.