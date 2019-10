Kranenburg-Nütterden : Steins: „Am Geld wird es nicht scheitern“

Bürgerversammlung der Nütterdener CDU: Ein Thema war die Kosten für die Erneuerung des Dorfplatzes.

Zum Bebauungsplan Nr. 59 Auf dem Poll habe die Verwaltung erstmalig einen Fragenkatalog entwickelt und alle Bauwilligen angeschrieben. Von 62 Interessenten hätten 33 geantwortet. Fazit: Die meisten wünschten eine Grundstücksgröße zwischen 450 und 600 Quadratmetern und keiner wünsche eine Ölheizung, sondern umweltschonende Alternativen bei einer 1,5-geschossigen Bauweise. Massive Kritik vor allem aus den Reihen der Anlieger gab es zu den Anliegerkosten und den Zufahrtswegen am Schaafsweg und Auf dem Poll. Auch die Errichtung eines Kindergartens in diesem Baugebiet wurde kritisiert. Der ursprüngliche Entwurf sah eine reine Wohnbebauung vor. „Da das Verkehrsaufkommen zu groß ist, sollte es einen dreigruppigen Kindergarten in Kombination mit einer Altentagespflegeeinrichtung dort nicht geben“, sagte Günter Steins, obwohl man in Nütterden eine Anzahl von Altentagespflegeplätzen brauche.