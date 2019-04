Nachfolge : Führungswechsel bei Jugend und Familie

Kleve Karl-Heinz Hüttermann geht nach 26 Jahren Arbeit für den Caritasverband Kleve in Rente. Bei seiner feierlichen Verabschiedung in der Kindertagesstätte Zauberstern wurde auch Nachfolger Dirk Wermelskirchen vorgestellt.

Der feierliche Empfang zu diesem Anlass fand in den Räumen des Neubaus der Kindertagesstätte „Zauberstern“ an der Triftstraße statt. Vorstand Rainer Borsch begrüßte alle Gäste und übergab das Wort an Joachim Schmidt, den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Kleve. Doch nicht nur in dieser Funktion war dieser in den Zauberstern gekommen, sondern auch als früherer Kollege und langjähriger Weggefährte des frischgebackenen Ruheständlers. Karl-Heinz Hüttermann hatte sich anstelle einer Rede ein Interview gewünscht. „Wir kennen uns schon viele Jahre, ich kann also tief in die „Kiste“ greifen“, begann Schmidt und präsentierte lächelnd manch ein Foto Hüttermanns aus vergangenen Zeiten.