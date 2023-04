Großes Nachwuchs-Schützenfest 2500 Schützen in Kalkar erwartet

Die Veranstaltung beginnt am Samstag mit der Anreise der Teilnehmer und einer großen Spielstraße, die quer durch Kalkar führt. Am Abend findet die „Untamed Night“ mit der Live- Band Q5- New Style im PZ des Jan-Joest Gymnasium statt. Der Sonntag startet mit einem Jugendgottesdienst in der Kirche St. Nicolai Kalkar und einem großen Festumzug zum Festplatz. Danach beginnen die Schießwettbewerbe zur Ermittlung der neuen Diözesanmajestäten. Auf dem Festplatz am Schulgelände findet gleichzeitig ein Kinderfest für alle Kindergarten- und Grundschulkinder statt. Ein großes Repertoire an Kreativangeboten, Hüpfburgen und sogar einem Geschenk für jedes Kind stehen dort bereit.