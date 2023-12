„Wunderlight“ ist erwacht So ist das Dino-Spektakel im Wunderland Kalkar

Marten Foppen, der Geschäftsführer des Wunderlands Kalkar, freut sich, jetzt etwas für die ganze Familie anbieten zu können, nachdem die vergangenen Monate ja im Zeichen des Gruselns standen: Die Horror-Nights hatten sich eher an junge Erwachsene gerichtet und kamen, versichert Foppen, sehr gut an. „Anfangs hatten uns Youtuber und Influencer auch auf einige nicht so gelungene Sachen aufmerksam gemacht. Mir sagte aber jemand: Als er nach einigen Wochen ein zweites Mal die Horror-Nights besuchte, sei es viel besser gewesen. Da hatten die Darsteller viel dazugelernt, da passten Licht und Geräusche. Das freut uns, denn es ist klar, dass wir noch lernen müssen. Andere Freizeitparks haben damit langjährige Erfahrung, für uns war es die erste Ausgabe.“ Aber nicht die letzte, versichert der Wunderland-Chef, auch in den kommenden Jahren wird im Herbst die Grusellust bedient.