Chancen und Risiken Digital dabei – Projekt für Senioren in Kleve

Nach diesen Inhalten, die in den Grundmodulen vermittelt wurden, wird es heute etwas spezifischer. Es geht unter anderem um das Recht am eigenen Bild, um Betrugsmaschen per WhatsApp oder Telefonanruf sowie den Schutz vor E-Mails von unbekannten Absendern. Dabei geht es aber keinesfalls darum, den Anwesenden Angst zu machen und die Lust zum Beispiel am Shoppen im Internet oder den sozialen Medien zu nehmen. Durch die Aktion soll schlichtweg die notwendige Aufmerksamkeit geschaffen und vor bekannten Maschen von Betrügern gewarnt werden.