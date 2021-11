Zweite Ausgabe startet : So wird der weihnachtliche Drive-In im Wunderland Kalkar

So wird der weihnachtliche Drive-In im Wunderland Kalkar

Kalkar 120.000 Menschen waren im Vorjahr froh, einen Weihnachtsmarkt zumindest im eigenen Auto erleben zu können. Diesmal dürfen sie auch aussteigen, mit nostalgischen Karussells fahren und einen Mittelaltermarkt besuchen.

Es fällt Han Groot Obbink, einem grundsätzlich optimistischen Menschen, angesichts der zahlreichen Absagen, die er entgegennehmen muss, nicht leicht, Zuversicht auzustrahlen. Aber die Idee, einen Drive-In-Weihnachtsmarkt zu veranstalten, hatte Ende 2020 mitgeholfen, den ersten Corona-Winter wirtschaftlich zu überleben. Und ähnlich könnte es sich in dieser Saison verhalten, hofft der Geschäftsführer des Wunderland Kalkar. Denn bei allem, was jetzt wieder dem Virus, Verordnungen und den Sorgen der Menschen zum Opfer fällt, bleibt die Fahrt im eigenen Auto möglich. Weil dank „2G“ geimpften und genesenen Bürgern einige Freiheiten eingeräumt werden, soll auch ein historischer Kirmesmarkt und ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt zum Angebot gehören. Von Donnerstag, 25. November, bis zum 16. Januar stehen die Freizeitexperten von Wunderland Kalkar und dem Zirkus Maximum wieder bereit, den Besuchern ein, zwei schöne Stunden zu bereiten. Diesmal sogar mit Aussteigen aus dem Auto und Verzehr an der frischen Luft.