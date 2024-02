Besondere Kamelle Dieses Jahr fliegt XOX vom Klever Prinzenwagen

Die Klever Prinzengarde hat sich in diesem Jahr in Sachen Wurfmaterial etwas Besonderes ausgedacht. „Unser Gardefoto haben wir damals auf dem Dach des alten XOX-Gebäudes mit Schild an der Briener Straße gemacht. Da kam uns die Idee, zwei Europaletten an Wurftmaterial bei XOX zu bestellen“, sagt Maarten Vijselaar, der gemeinsam mit Sebastian Arens, Lars van Acken und Dirk Linden für diese Aktion veranwortlich ist.