Große Nabu-Aktion Diese Wintervögel wurden im Kreis Kleve am häufigsten gezählt

Außerhalb der Gärten hat die Beobachtung von der aus Nordamerika stammenden Kanadagans gegenüber dem Vorjahr stark zugenommen. Der Nabu spricht von einem Plus von 1018 Prozent. Die Art führt nun die Rangliste bei den Gänsen vor der einheimischen Graugans an. Zugenommen hat so früh im Jahr auch die Sichtung von Weißstörchen, sie wurden insgesamt 15 Mal gemeldet. In den Kreisen Kleve und Wesel haben 2023 vor allem nahe am Rhein über 100 Paare gebrütet. Im Augenblick besetzen die ersten Störche bereits wieder alte Nistplätze.