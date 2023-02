Einbahnstraßen, Lastenräder, Platzkonzept Diese Verkehrsmaßnahmen haben in Kleve künftig Priorität

Punxsutawney, die Stadt aus der in einer Zeitschleife täglich das Murmeltier grüßt, liegt nicht nur in Pennsylvania, sondern auch mitten in Kleve. Nur dass hier nicht das Murmeltier immer wieder aufs Neue grüßt, sondern das „Mobilitätsentwicklungskonzept“. Und wie in dem Film kommen auch hier jeden (Sitzungs-)Tag neue Erkenntnisse dazu, ohne dass die Beteiligten das Gefühl haben, wirklich weiter zu kommen.