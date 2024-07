Wirtschaftsförderung unterwegs Diese Unternehmen sind bei der Sommertour im Kreis Kleve dabei

Am Dienstag, 16. Juli, ist die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve zu Gast beim Weinhandel Viniazzi. Inhaber Gianluca Antoniazzi entstammt einer italienischen Gastronomen-Familie. Nach einem Studium in Weinbau und Oenologie ließ er sich zum Winzer ausbilden und gründete im November 2020 in Geldern seinen Weinhandel. Parallel arbeitet er mit seinem Team am eigenen Weinanbauprojekt, für das im Frühjahr 2022 die ersten Reben in Geldern gepflanzt wurden. Der erste Ertrag wird im Herbst 2024 erwartet. Im Weinhandel in Geldern-Pont steht Antoniazzi seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Sein Geschäftskonzept erklärt er so: „Mit Viniazzi versuchen wir das oft sehr komplex wirkende Thema einmal ganz unkompliziert anzugehen und zu Ihnen ins Wohnzimmer zu bringen“. Am 16. Juli empfängt Antoniazzi die Sommertour-Gäste im Weinkeller in Kerken.