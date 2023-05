Klever Polizei informiert Diese Strafe droht fürs Handy beim Fahrradfahren

Kreis Kleve · Zum Start in die Fahrradsaison gibt die Polizei Tipps – warnt aber auch Radfahrer. Was kostet Fahren auf der falschen Fahrbahnseite? Und was die Handynutzung am Lenker?

06.05.2023, 05:15 Uhr

Für Autofahrer gelten Regeln – für Radfahrer auch. Foto: dpa / Christin Klose

Die Fahrradsaison hat begonnen – viele Menschen sind am Niederrhein gerne mit dem Fahrrad, mit und ohne Motor, unterwegs. Aus aktuellem Anlass hat die Polizei daher Tipps zu den Themen Radwege, Nutzung des Mobiltelefons, Ampeln und präventives Training zusammengefasst, um Fahrradunfälle zu verhindern. Die Beamten weisen darauf hin, dass Radler verpflichtet sind, durch Verkehrszeichen gekennzeichnete Radwege zu benutzen. Gibt es Radwege auf beiden Seiten, ist der in Fahrtrichtung rechte für sie ausgewiesen. Es gilt das Rechtsfahrgebot. Für den Verstoß, entgegen der Fahrtrichtung zu fahren, ist ein Verwarnungsgeld in Höhe von mindestens 20 Euro vorgesehen. Ist die Fahrspur für den Radverkehr mit einer breiten, durchgehenden Linie gekennzeichnet, handelt es sich um einen Radfahrstreifen, der ebenfalls benutzungspflichtig ist. Ein Schutzstreifen ist dagegen durch eine gestrichelte Linie abgetrennt, die nicht durchgängig verläuft. Dieser muss nicht, sollte aber von Radfahrern benutzt werden. Auch für Autofahrer gelten Pflichten, wenn die Fahrbahn über einen Radfahrstreifen oder Schutzstreifen verfügt. Fahrstreifen rechts am Fahrbahnrand mit durchgezogenen Linien sind ausschließlich dem Radverkehr vorbehalten. Andere Verkehrsteilnehmer dürfen ihn nicht mit ihren Fahrzeugen benutzen. Hier darf weder gefahren noch geparkt werden. Ein mit einer gestrichelten Linie abgetrennter Schutzstreifen darf von Fahrzeugen befahren werden, wenn der Radverkehr nicht behindert oder gefährdet wird. Parken dürfen Fahrzeuge auf diesen Schutzstreifen nicht. Auch für Radfahrer ist das Mobiltelefon während der Fahrt tabu. Das Hantieren mit dem Smartphone lenkt ab und kann so zu einem Verkehrsunfall führen. Es ist für Radfahrende ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro vorgesehen. Radfahrer haben zudem die Ampeln für den Fahrverkehr zu beachten. Davon abweichen dürfen Sie nur, wenn eine gesonderte Radverkehrsführung mit eigenen Ampeln vorhanden ist. Die Polizei Kleve appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu halten, um folgenschwere Unfälle zu verhindern. Die Polizei bietet kostenlose Pedelec- und E-Bike Trainings an. Die Termine finden sich im Internet: www.polizei.nrw.kleve.

(lukra)