Wolfsspinne Die Wolfsspinne hat eine grau-braune Farbe, ist kräftig gebaut und hat ein besonderes Merkmal: Sie besitzt acht Augen, die in drei Reihen angeordnet sind. Die Augen helfen der Spinne in der Nacht beim Jagen von Insekten oder anderen Spinnen. Sie spinnt für die Beutejagd kein Netz, sondern lauert ihrer Beute auf. So findet man diese Spinne meist in dunklen Erdlöchern. Daher begegnet man ihr zuvorderst in Wiesen, Gärten oder Wäldern - und selten in den eigenen vier Wänden.