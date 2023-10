Klever Experte erklärt Unterschiede Diese Probleme haben E-Autos häufiger beim TÜV

Worin unterscheidet sich die Hauptuntersuchung von Stromern im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren? Was genau kommt bei Elektroautos auf den Prüfstand und wo liegen die Knackpunkte? Heinz Willi van de Loo, Leiter der Station des TÜV Nord in Kleve, beantwortet einige Fragen. „Im Fokus der Prüfung stehen die Verkehrssicherheit sowie Vorschriftsmäßig- und Umweltverträglichkeit“, sagt van de Loo. Betrachtet man Bremsen, Beleuchtungsanlage, Fahrgestell, Lenkanlage und Reifen, so gibt es bei der HU von Verbrennern und E-Fahrzeugen kaum Unterschiede, eine Besonderheit besteht jedoch.