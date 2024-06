Für mehr Wohnraum Diese neue Steuer will die Stadt Kleve einführen

In Kleve fehlt Wohnraum, und dennoch gibt es Grundstücke, die über Jahre unbebaut bleiben. Dem will die Stadtverwaltung nun mit der Einführung der Grundsteuer C den Kampf ansagen. Kämmerer Klaus Keysers erklärte im Liegenschafts- und Steuerausschuss, dass die Steuer auf unbebaute, baureife Grundstücke ein sinnvolles Mittel sei, um die Innenentwicklung voranzutreiben. Und im Rathaus will man einen recht hohen Steuersatz einführen, um ab 2025 Druck auf untätige Grundstückseigentümer auszuüben.