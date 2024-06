NRW-Krankenhausreform Welche Leistungen Kliniken im Kreis Kleve verlieren sollen

Mit einem Schreiben an die 234 Krankenhäuser des Landes hat in NRW die zweite Stufe der geplanten Krankenhausreform begonnen. Damit erfahren die Häuser, welche Behandlungen sie aus Sicht des NRW-Gesundheitsministeriums künftig noch anbieten und abrechnen sollen. Die Kliniken können sich bis zum 11. August dazu äußern. Bis zum Jahresende 2024 sollen die fünf Bezirksregierungen die entsprechenden Feststellungsbescheide verschicken. Ein erster Blick auf die Daten verrät: Während vor allem in Ballungsräumen das Angebot zum Teil erheblich ausgedünnt wird, sieht es im ländlichen Raum etwas anders aus. Ein Kahlschlag im Kreis Kleve ist nicht zu erwarten, dennoch gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Kliniken.