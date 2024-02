Mitarbeiter gesucht Diese Jobs und Perspektiven gibt es im Kalkarer Wunderland

Der Frühling steht vor der Tür, bald drehen sie sich wieder, die 40 Fahrgeschäfte im Kalkarer Freizeit- und Familienpark ‚Wunderland‘. Vom 23. März an ist wieder Saison im Familienpark – und der ist je längst nicht die einzige „Abteilung“ im Unternehmen, die Arbeitskräfte braucht. Überall werden viele helfende Hände gebraucht, deshalb gibt es jedes Jahr kurz vor der Öffnung des Familienparks einen ‚Jobberday‘. An zwei Nachmittagen konnten Bewerber sich jetzt unverbindlich und ohne Anmeldung informieren, welche Tätigkeiten in Voll- oder Teilzeit möglich sind.