Von Rathaus bis Bücherei : Diese Corona-Regeln gelten bei Angeboten der Stadt Kleve

Kleve Aufgrund der landesweiten Regelungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben sich auch die Vorschriften bei der Stadt Kleve und diversen städtischen Angeboten geändert. Wo ist 2G nötig, wo reicht ein Coronatest? Wir geben eine Übersicht.

Eine Teilnahme an Kursen, Seminaren und anderen Veranstaltungen der Volkshochschule Kleve ist nur mit 2G-Nachweis (vollständig geimpft oder genesen) möglich. Eine Teilnahme an Angeboten und Veranstaltungen der schulischen, beruflichen oder berufsbezogenen Bildung, der politischen Bildung sowie an Integrationskursen ist mit 3G-Nachweis (vollständig geimpft, genesen oder nicht älter als 24 Stunden negativ getestet) möglich. Veranstaltungen im Freien unterliegen denselben Regelungen. Zur Verifizierung des Nachweises ist die Vorlage des Personalausweises notwendig.