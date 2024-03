Barrierefreier Zugang Diese Bushaltestellen in Kleve werden noch dieses Jahr umgebaut

Alle Menschen müssen per Gesetz die Möglichkeit haben, Busse und Bahnen zu nutzen. Dazu gehört, dass der Weg zur Haltestelle so beschaffen ist, dass auch Menschen mit Hilfsmitteln diesen auffinden und bewältigen können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unter anderem notwendig, vorhandene Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. So auch in Kleve.