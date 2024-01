Wer kennt die gesuchten Personen? Diebstahl und Computerbetrug in Kalkar – Polizei fahndet mit Überwachungsbildern

Die Polizei hat Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, mit denen nach einem Mann und einer Frau gefahndet wird. Die beiden sollen am 3. November 2023 gegen 14 Uhr in einer Discounterfiliale in Kalkar einen Taschendiebstahl begangen haben. Dabei sollen sie unter anderem eine Bankkarte entwendet haben.