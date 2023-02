Kunstdiebstahl in Huisberden Diebe stehlen Reliefs des Bildhauers Arno Breker

In der Zeit zwischen Samstag (28. Januar, 16.30 Uhr) und Sonntag (29. Januar, 17 Uhr) haben unbekannte Täter im Bedburg-Hauer Ortsteil Huisberden auf der Friedenstraße zwei Kunstwerke gestohlen. Entwendet wurden zwei Reliefs des Künstlers Arno Breker, die an der Außenwand eines Wohnhauses befestigt waren. Eines der Objekte hing neben der Eingangstür, ein weiteres an einer Wand auf der Rückseite des Hauses.