Grundschule An den Linden Diebe stehlen Kinderspielzeug von Klever Schulhof

Kleve · Unbekannte Diebe haben am Wochenende Spielzeug vom Schulhof der Grundschule An den Linden gestohlen. Wie die Täter in das Innere des Holzschuppens kamen und was sie dort erbeuteten.

07.05.2024 , 10:38 Uhr

Die Grundschule an der Lindenallee in Kleve ist Ziel von Dieben geworden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende (4. oder 5. Mai) vom Schulhof der Grundschule an der Lindenallee zwei Tretroller und zwei paar Inliner. Die Kinderspielsachen befanden sich in einem viereckigen Holzschuppen mitten auf dem umfriedeten Schulhof. Die Täter hebelten ein paar Holzlatten aus der Umfassung heraus und konnten so in den Schuppen hineingreifen. Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen unter Telefon 02821 5040 entgegen.

(RP)