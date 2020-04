Unsere Woche : Geld verdienen und nützlich sein

Anja Settnik. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Einen Studentenjob zu finden, ist derzeit gar nicht so schwer: Spargel-Betriebe sind froh über jede Unterstützung, denn Helfer aus Osteuropa gibt es nur wenige. Die studentischen Jobber sind froh, trotz Corona Geld verdienen zu können. Eine Bewährungsprobe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jetzt ziehen sie also auf die Felder. Die Hochschulen sind verwaist, statt Lehre herrscht in Bibliotheken, Hörsälen und Seminaren gähnende Leere. Die Studenten haben damit nicht nur Probleme, in ihrem jeweiligen Stoff weiter zu kommen, Corona nimmt ihnen auch viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Was nicht nur in Einzelfällen ein Problem sein dürfte, denn sehr viele junge Leute sind auf einen Zuverdienst angewiesen. Bei den heutigen Mieten und Lebenshaltungskosten ist es längst nicht allen Eltern möglich, den Nachwuchs finanziell so gut auszustatten, dass er sich ganz auf seine Studien konzentrieren kann. Das sollte man zumindest bedenken, wenn man sich darüber wundert, wie viel soziales Engagement die jungen Leute plötzlich aufbringen.

„Plötzlich“? Wie war das doch gleich mit der Fridays-for-Future-Bewegung? Über die wird in den vergangenen Wochen und Monaten kaum mehr gesprochen, weil Corona die Nachrichtenhoheit übernommen hat. Für den Umweltschutz auf die Straße zu gehen zeigt auch eine Menge gesellschaftliche Verantwortung, auch wenn das Demonstrieren und Verhindern manchem Zeitgenossen weniger ehrenhaft erscheint, als die produktive Arbeit auf dem Feld. Das Gemeinwohl zu unterstützen kann viele – auch junge – Gesichter haben: im Sportverein fehlende Übungsleiter zu ersetzen, Jüngeren bei den Hausaufgaben zu helfen, für alte Menschen einzukaufen, den Wald von Müll zu befreien, im Tierheim zu helfen – all das muss getan werden und wird getan. Wenn in einigen dieser Fälle dafür Geld den Besitzer wechselt, was schadet das? Das Ergebnis zählt, und „Win-win“ ist eine gute Zielsetzung.