Vereinsleben : KCC pflegt die Gemeinschaft derzeit auch ohne Karneval

Goch Zwar ist schon lange nicht mehr Karneval gefeiert worden, aber Concordia Goch pflegt dennoch seine Gemeinschaft und organisiert verschiedene Treffen.

(RP) Schlimm genug, dass so lange nicht Karneval gefeiert werden konnte, weil die Corona-Pandemie das nicht zuließ. Aber auf die Gemeinschaft wollen die Aktiven des KCC dennoch nicht verzichten. Sie pflegen das Miteinander in ihrem Verein umso intensiver.

Die Karnevalsabteilung von Concordia (auch bekannt als „die Grünen“) traf sich kürzlich zum Familienfest im Haus am See in Kessel, jetzt waren die Funken, Gardistinnen, Gardisten und Vorstandsmitglieder des KCC Goch bei strahlendem Sonnenschein mit zwei Flößen en auf der Niers unterwegs. Pressesprecher Jack Krämer erzählt: „Wir hatten natürlich viele Leckereien und auch kühle Getränke dabei und die Teilnehmer hatten sehr viel Spaß und auch eine Menge zu erzählen.“