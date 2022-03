Historische Anlage : Die Wall- und Grabenzone in Kalkar birgt viele Chancen

KALKAR Der historische Grün- und Wassergürtel soll mit Hilfe von Landesmitteln erlebbarer werden. Im Bauausschuss wurden Ideen präsentiert.

Es braucht schon Zeichnungen von Fachleuten, um den Zusammenhang einer Struktur zu erkennen, die in Kalkar nur bruchstückhaft wahrgenommen wird: die historische Graben- und Wallanlage. Sie soll bekanntlich mit Mitteln des Integrierten Handlungskonzepts sichtbarer und erlebbarer gemacht werden. Das Essener Planungsbüro dtp hatte Vertreter in den Kalkarer Bauausschuss geschickt, die eine Rahmenplanung vorstellten, die aus Erwägungen der Landschaftsarchitekten auf der einen und den Bedürfnissen der Bürger auf der anderen Seite bestanden. Die Erkenntnisse dazu stammen unter anderem aus einer Bürgerwerkstatt. Zu entscheiden gab‘s für den Ausschuss noch nichts, immerhin wurde schon einmal deutlich, was die Politker nicht wollen – oder nicht zu wollen wagen, weil es zu teuer wäre.

Gerade erst ist der Haushalt der Stadt verabschiedet worden, und der steht auf so zerbrechlichem Fundament, dass eine Arbeitsgruppe damit beschäftigt ist, mittelfristig eine Entspannung der Lage zu bewirken. Deshalb fanden es Vertreter aller Parteien schwierig, grünes Licht für hochfliegende Pläne zu geben. Eine Aussichtsplattform am Stadtpark-Teich, eine Landschaftspromenade am Schulzentrum samt „Bildungscampus-Lounge“ – schöne Vorstellungen, aber Millionenprojekte sind, auch wenn sie zu 70 Prozent vom Land gefördert werden, für die klamme Stadt Kalkar schwer zu stemmen. Es wird also ausgewählt und priorisiert werden müssen, war sich die Stadt einig.

Laut Planungsbüro soll es Verbesserungen im Landschaftserleben, in touristischer Hinsicht, für die Umwelt, die Stadtsilhouette und fürs Stadterlebnis geben. Orte, an denen Konkretes getan werden soll, sind danach der Stadteingang an der Altkalkarer Straße, das Schulzentrum, Hanselaertor / Mühle, die Gegend um den Taubenturm und der Antoniuswall mit Spielplatz.