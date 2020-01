Volkshochschule Kleve : Die VHS Kleve stellt ihr neues Programm vor

Kleve Neue Akzente und Neuauflagen früherer Workshops formen gemeinsam mit einem wiederkehrenden Standardangeboten das neue Halbjahresprogramm.

Wiederkehrende Standards und neue Akzente – das Programm der Volkshochschule Kleve setzt auch im 101. Jahr wieder auf eine altbewährte Mischung. Jetzt stellten die Fachbereichsleiter das mannigfältige Angebot für das erste Semester 2020 vor und rückten dabei die verschiedenen Neuerungen in den Vordergrund. Die gedruckte Version des Programmheftes, welches sich im neuen Jahrhundert erfrischend farbenfroh präsentiert, liegt ab jetzt in Banken, Sparkassen, Buchhandlungen und Gemeindeverwaltungen im gesamten Gebiet der VHS sowie im VHS-Haus selbst aus. Eine digitale Version gibt es auf der Homepage der VHS Kleve.

Auf Entdeckungsreise zu fremden Kulturen gehen die Teilnehmer der Internationalen Sonntagssalons sowie der Weltreise durch Wohnzimmer . „Wir werden bereichert durch die vielen Migranten in Kleve“, sagt Thomas Ruffmann, Leiter der Fachbereiche Geschichte, Politik, Kunst, Musik. So gibt es zudem die Möglichkeit der musikalischen Entdeckungsreise: Im Workshop „Faszinierend anders“ geht es um die Begegnung mit der arabischen Musik . Ein Novum ist der Geigenkurs für Erwachsene .

Einen großen Stellenwert haben die Sprachkurse: An der VHS gibt es jährlich etwa 1000 Personen, die Deutsch als Fremdsprache lernen. „Wir versuchen, unserer sozialen Aufgabe so gut wie möglich nachzukommen, ohne dabei anderes zu vernachlässigen“, erklärt Monika Rycken, Fachbereichsleiterin für Fremdsprachen. Neu im Angebot sind daher Anfängerkurse für Japanisch und Hebräisch. Gelehrt werde dabei nicht nur die Sprache, so Rycken, sondern auch die kulturellen Hintergründe der Länder. Wieder eingeführt werden zudem die Anfängerkurse für Spanisch und Niederländisch. Ein Wochenendseminar bietet den Wiedereinstieg in Französisch: Es wird von einer Suggestopädin geleitet und verspricht somit eine starke Einbindung statt Frontalunterricht. Auf Anregung von Teilnehmern wurde der Kurs „Selbstbehauptung für Senioren“ eingeführt. Beim Seminar mit einer Fachanwältin für Familienrecht informiert diese im offenen Austausch mit den Teilnehmern über „Rechtsfragen für Alleinerziehende“.