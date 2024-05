Benefizveranstaltung „Kalkar on Wheels“ Die Trucker mit Herz sind wieder am Niederrhein unterwegs

Über 150 Kinder und Jugendliche werden die 100 Lkw-Fahrer durch Kalkar und die Niederlande kutschieren. Sie werden in Zehnergruppen fahren – jeder Konvoi wird von einem Fahrzeug des THW angeführt. Um 9.30 Uhr werden sich die ersten Lkw am Wunderland Kalkar in Bewegung setzen. Erste Station ist die Ortschaft Grieth, von dort aus geht es dann nach Emmerich, wo die Konvois – und hier ist teils Millimeterarbeit gefragt – auch über die Rheinpromenade rollen werden. Ankunft in Emmerich soll um etwa 10 Uhr sein, danach geht es nach Netterden in den Niederlanden, wo ab 10.35 Uhr eine kleine Pause eingelegt werden soll. Dann geht es weiter durch die Innenstadt von ’s-Heerenberg (ab ca. 11.15 Uhr) und anschließend zurück über die Grenze und Grieth (ca. 12.15 Uhr) nach Wissel (Ankunft ca. 12.30 Uhr). Gegen 12.40 Uhr sollen die Lkw dann Kalkar-Stadt erreichen und um 12.55 Uhr Hönnepel, bevor es zurück zum Wunderland geht (Ankunft etwa 13.05 Uhr). Dort warten dann weitere Attraktionen und Spiele auf die kleinen Lkw-Beifahrer.