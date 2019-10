Gott und die Welt : Taufbecken aus dem 13. Jahrhundert

Die RP berichtet in einer losen Folge über Taufsteine in Kirchen des Nordkreises Kleve. Der Taufstein in St.-Stephanus Kessel hat eine bewegende Geschichte.

„Darum gehet zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“, so hat es bereits Jesus seinen Jüngern aufgetragen. Am Taufbecken beginnt unser Leben mit Gott. In einer losen Folge stellt die RP Taufbrunnen in Kirchen des Nordkreises Kleve vor. Den Anfang macht der Taufstein aus der St.-Stephanus-Kirche in Kessel. „Im 13. Jahrhundert besaß Kessel eine Kapelle mit pfarramtlichen Rechten, deren Patronat 1225 an das Kloster Graefenthal überging. Die Kapelle war, wie auch die heutige Pfarrkirche, dem heiligen Stephanus geweiht. Eine neue Kirche wurde im 15. Jahrhundert erbaut.

Im 17. Jahrhundert wurden ihr Kreuzarme angefügt. Im Jahr 1866 wurde der Turm und 1880 das Schiff neu errichtet, 1885 das Chor erhöht. In der Sakristei sind Reste eines alten Taufsteins aus dem 13. Jahrhundert in eine Wand eingemauert. Das Becken besteht aus Blaustein mit vier Köpfen.“ (Auszug Klever Heimatbund – Volksfreund 1925). Bei den Erneuerungsarbeiten in der Sakristei entdeckte man (um 1960) den alten romanischen Taufstein, der als Wasserausguss in die Sakristeiwand eingemauert war. Man konnte nicht genau erkennen, wie weit er erhalten war. Doch der damalige Pfarrer Aloys Schrey hatte die Absicht, den Taufstein aus der Mauer herauszunehmen und wieder in der Kirche aufzustellen. Das geht aus einem Schreiben vom 16. September 1960 der Landesoberbaurätin Cornelius an den Steinmetzmeister Ludwig Kreusch aus Emmerich, Bauhütte St. Aldegundis, hervor. Darin heißt es: Der Steinmetz möge sich um das Herausnehmen des Taufsteins aus der Mauer bemühen und sich mit Pfarrer Schrey in Verbindung setzen. Bei der Freilegung etwa 1963 stellte man fest, dass es sich um ein romanisches Taufbecken des Namurtyps handelte, das wahrscheinlich als erster Taufstein der St.-Stephanus-Pfarrgemeinde gedient hatte. Leider war der Fuß des Beckens verloren gegangen. Aus einem weiteren Schreiben von Pfarrer Schrey an die Landesoberbaurätin geht hervor, dass der Pfarrer einen Zuschuss aus Landesmitteln für die Restaurierungsarbeiten und die Aufstellung des alten Taufsteins in der Pfarrkirche zu Kessel beantragte. Weiter heißt es in dem Schreiben: Nach einer von Ludwig Kreusch angefertigten Ergänzungszeichnung für den Fuß wurde der Taufstein aus der Sakristei herausgeholt, restauriert und mit einem neuen Fuß aus Sandstein ergänzt. Auf Anraten der Landesoberbaurätin sollte er im Turmraum der Kirche aufgestellt werden. Der Taufwasserbehälter mit dem Barockdeckel des früheren Taufsteins aus der Kirche (aus der Zeit um 1900) passte genau in die Öffnung des restaurierten Taufsteins und bildete so einen würdigen Abschluss. Die Kosten für das Herausnehmen, die Restaurierung, Ergänzung und das Aufstellen des Taufsteins betrugen 2.317,50 DM. Da die Finanzierung eines solchen Betrages für eine kleine Gemeinde wie Kessel sehr schwierig war, (damals rund 1.000 Seelen) beantragte Pfarrer Schrey einen angemessenen Zuschuss aus Landesmitteln. Wie bereits erwähnt, stammt das Taufbecken aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und ist der älteste Einrichtungsgegenstand in der Kesseler Kirche. Er wurde aus Blaustein gefertigt und ist 37 cm hoch. An den vier Seiten treten vier Köpfe hervor, so dass der Taufstein wie ein Viereck wirkt. Zwischen den Köpfen läuft jeweils ein Rundbogenfries. Der Fuß besteht aus Sandstein. Fünf Säulen stehen auf einem viereckigen Sockel. Eine große Säule steht in der Mitte, vier kleinere Säulen stehen jeweils auf den Ecken des Sockels und umrunden so die große Säule. Der Taufsteindeckel ist aus Messing getrieben und hat einen Durchmesser von 60 cm. Er stammt aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Auf dem flachen Rand des Deckels findet man Engelköpfchen zwischen Akanthusblättern. Zur Mitte hin steigt der Deckel an. Leider konnte nicht sicher ermittelt werden, was die vier Köpfe darstellen oder bedeuten. Vielleicht sind sie ein Hinweis auf die vier Evangelisten, oder ein Zeichen für die vier Himmelsrichtungen: Gottes Geist weht und wirkt überall auf der Erde, ob im Osten, Westen, Norden oder Süden. Oder sie weisen auf die vier Jahreszeiten hin, oder sie sind ein Zeichen für die vier Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Durch die liturgische Bewegung bekam der romanische Taufstein einen neuen Platz und steht nun seit vielen Jahren im rechten Seitenarm der St.-Stephanus-Kirche.