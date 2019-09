Kleve : Kunstspaziergang führt zwei Stunden durch Kleve

kleve Die Stätten der Klever Kunst werden am Sonntag zwei Stunden lang besucht.

Die Stadt ist voller Kunstwerke, teils von berühmten Urhebern, teils umstritten, teils kaum wahrgenommen. Der Spaziergang wirbt für eine unvoreingenommene Betrachtungsweise. „Was sehe ich, was rührt mich an, was stößt mich ab, was läßt mich kalt?“ Kein Kunsthistoriker erzählt, was man etwa wissen müsste. Intuitive Annäherung im Austausch mit der Gruppe eröffnet eigene Zugänge. Manche vielleicht aufkeimende Frage kann am Ende beantwortet werden, wenn die Spaziergangsleiterin Margaret Ostermann die Werke in ihren kunsthistorischen Zusammenhang stellt.