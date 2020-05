Aus dem Rat : Umkleiden werden für Turnhallenbau abgerissen

Werden bald Geschichte sein: Die historischen Umkleidekabinen am Gustav-Hoffmann-Stadion werden für die neue Sporthalle abgerissen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Einige Jahre wurde über den richtigen Standort für die neue Turnhalle im Sportzentrum am Gustav-Hoffmann-Stadion gestritten. Jetzt steht fest, wo sie gebaut wird. Die alten Umkleidekabinen des Stadions werden für den Neubau abgerissen.

Diverse Elternbeiträge entfallen Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass in Schule, Kita und Betreuung nur noch sehr eingeschränkt stattfinden. Im Rat der Stadt Kleve beschlossen die Fraktionen deshalb am Mittwoch einstimmig, Eltern finanzielle Erleichterung in Form des Verzichts auf Elternbeiträge zu verschaffen. Die Stadt verzichtet im April und im Mai auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme des Offenen Ganztages im Primarbereich und der Schule von acht bis eins. Ebenso werden bis zum Ende des Schul- bzw. Kindergartenjahrs keine Beiträge für Kindertagesbetreuung und vorschulische Betreuung erhoben.